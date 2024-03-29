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Фигурантов дела о фиктивной постановке нелегалов на учет будут судить

В Москве завершено расследование дела о фиктивной постановке мигрантов на учет
29 марта 2024, 21:51
Фото: istock / Akintevs

Фото: istock / Akintevs

Следственный комитет России завершил в Москве расследование уголовного дела о преступной группе, которая осуществляла фиктивный миграционный учет иностранцев. Об этом информирует Телеграм-канал столичного главного СУ СК.
Фигурантами дела стали два организатора и 10 участников банды. Им вменяют обвинения по статьям 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем), 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции), 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

По данным следователей, в период с 2019 по 2022 годы члены группировки организовали деятельность в хостелах на территории Москвы и Московской области. У обвиняемых также был офис, где они предоставляли услуги по изготовлению миграционных документов для мигрантов, среди которых были причастные к совершению различных преступлений.


Сообщается, что уголовное дело в отношении четырех соучастников преступной группы выделено в отдельное производство. Их объявили в федеральный розыск.

Ранее было раскрыто число депортированных из Москвы мигрантов в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следственный комитет
#уголовное розыск
#услуги
#расследование
#рф
#мигранты
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Российский Красный Крест поможет еще 17 семьям, пострадавшим при теракте в «Крокусе»
РКК назначил помощь еще 17 пострадавшим в теракте «Крокусе»
29 марта 2024, 22:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Российский Красный крест» окажет срочную помощь ещё 17 пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». До этого сообщалось о поддержке еще 33 семей.
«В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжёлом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети», – сказано в сообщении организации.
Помимо этого, помощь получат семьи, испытывающие финансовые трудности, и те, кто оплачивал похороны самостоятельно.

Суммарно 50 семей получат единоразовую помощь в размере 300–600 тысяч рублей. В настоящее время в работе у «Российского Красного креста» находятся ещё 40 случаев.

Вдобавок к этом планируется назначить регулярную финансовую помощь тем, кто потерял кормильца.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.

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#террористы
#семьи с детьми
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Женщина попыталась зарезать сына за критику ее бывшего любовника
В Карелии женщина напала с ножом на сына за оскорбление ее бывшего возлюбленного
29 марта 2024, 21:11

Michael Nesterov

В Карелии 57-летняя женщина попыталась убить 35-летнего сына за негативную оценку её бывшего возлюбленного. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета РФ.
По информации следствия, инцидент произошел в селе Шелтозеро в сентябре 2023 года. В ходе распития спиртных напитков, мужчина произнес тост с негативной оценкой бывшего мужчины своей матери. Возмущенная словами сына женщина схватилась за кухонных нож и начала вонзать его в голову и шею потерпевшего.

Мужчина получил множество ранений, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ему удалось выжить.

В ходе допроса женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. В скором времени уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передадут в суд для рассмотрения по существу.

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#суд
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#мужчины
#мужчина
#рф
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Стало известно, куда конкретно направлялись террористы после атаки на «Крокус»
СК: После нападения на «Крокус» террористы ехали в Киев для получения денег
29 марта 2024, 19:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Следственный комитет установил, что напавшие на «Крокус» террористы после совершения преступления направлялись в Киев с целью получения обещанных денег от координатора, который общался с ними в мессенджере Telegram.
«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — сообщает СК.
В ходе допроса террористы заявили, что координацией нападения на «Крокус» и подготовкой к нему занимался некий мужчина, который представился им под псевдонимом. Непосредственно по его указанию после преступления террористы поехали в сторону границы с Украиной. Они собирались перейти ее и направиться в Киев, чтобы получить там деньги за теракт.

Сейчас следователи продолжают работу над выявлением соучастников и организаторов теракта.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.

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#деньги
#следственный комитет
#теракт
#террористы
#мужчина
#telegram
#киев
#ск
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Мошенники покупают записи голосов россиян, чтобы использовать их для вымогательства
Эксперт: мошенники стали покупать записи голосов для обмана россиян
29 марта 2024, 19:13

Фото: iStock/PUGUN SJ

Мошенники начали массово закупать записи голосов россиян, чтобы с их помощью выманить деньги у их родственников. Об этом рассказал директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко в рамках круглого стола «Бум телефонного мошенничества в России: когда нас прекратят атаковать?».
«Случаев и кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится все больше. Сейчас уже (за сумму — ред.) от 300 до 5 тысяч рублей просят записать голос какого-то человека, чтобы использовать его голос в дальнейшем для выманивания каких-то денежных средств», — пояснил Коваленко.

В Сети все больше распространяется методы мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Так, в мессенджере Telegram мошенники начали активно использовать нейросети, чтобы подделывать голосовые и даже видеосообщения якобы от знакомых жертвы. Сообщения-обманки могут быть сделаны настолько качественно, что не вызывают сомнений у жертвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



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#жертвы
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Обвиняемые в теракте в «Крокусе» рассказали, как их координировали через Telegram
СК: обвиняемых в теракте в «Крокусе» координировали голосовыми сообщениями
29 марта 2024, 19:05

Фото: istock / Diy13

Действия террористов, устроивших нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл», координировал мужчина под псевдонимом. Об этом сообщает СК России.
В ведомстве также рассказали, что после совершения теракта, вооруженные мужчины направлялись в Киев. Там, по словам обвиняемых, им должны были вручить оставшуюся часть вознаграждения за преступление.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастность украинских спецслужб на предмет причастности к совершенному теракту.

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#преступление
#теракт
#киев
#крокус сити холл
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Арестованный девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину
29 марта 2024, 18:03

Фото: istockphoto / FOTOKITA

Девятый фигурант в деле о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои частично признал вину.Об этом сообщает телеграм-канал «360».
Напомним, что суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои, передают в пресс-службе Басманного суда.

Уточним, что он уроженец Таджикистана, однако последнее время жил в столице в одном из хостеллов. Лутфуллои 2000 года рождения, не женат, детей нет, официально нигде не работает.

Обвинение уроженцу Таджикистана предъявлено по статье о теракте. В данный момент его роль в массовом расстреле посетителей в подмосковном «Крокус Сити Холле» не озвучивается. Судебный процесс проходил в закрытой форме. Ранее Лутфуллои уже привлекался к ответственности за хулиганство, он был арестован на 15 суток. При задержании оказывал сопротивление правоохранителям и нецензурно выражался.

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#суд
#обвинение
#теракт
#арест
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58-летний россиянин съел самый острый в мире перец и умер
Под Волгоградом мужчина умер после того, как съел самый острый перец в мире
29 марта 2024, 17:55

Фото: istock / Soumen Hazra

Житель Волгоградской области оказался в реанимации после того, как съел пять перцев «Каролина Риппер», являющийся самым острым в мире. Об этом рассказал друг мужчины изданию РИА Новости.
58-летний россиянин приобрел смертельный перец на маркетплейсе. Известно, что он болел анемией и циррозом печени, но не лечил их.

За месяц волгоградец съел около пяти перцев. В середине марта мужчине стало плохо и он оказался в больницу, после чего в реанимации. Восемь дней медики пытались спасти его жизнь мужчины, но безуспешно.

«Я не знаю, в курсе ли он был, что есть острый перец ему противопоказано. Наверное, знал. Затем Юрий попал в больницу, а сегодня стало известно, что скончался», — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Москве скончался доброволец, помогавший спасать людей из «Крокуса». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жизнь
#мужчины
#мужчина
#медики
#новости
#смерть
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Делом о теракте в «Крокусе» занимается управление по расследованию военных преступлений
29 марта 2024, 17:49

Фото: istock / gorodenkoff

Расследованием уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на материалы дела, детали которого были озвучены во время слушания в Басманном суде.
В настоящее время судом задержаны четыре исполнителя преступления и пятеро фигурантов, которые выступают в уголовном деле как соучастники.

Прежде в Басманном суде избрали меру пресечения девятому фигуранту уголовного дела о теракте. Правоохранители продолжают устанавливать круг лиц, причастных к подготовке и организации преступления.

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#теракт
#ск рф
#преступление
#расследование
#крокус сити холл
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Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои
29 марта 2024, 17:27

Фото: istockphoto/shironosov

Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои, сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Известно, что он гражданин Таджикистана, однако последнее время проживал в Москве в одном из хостеллов. Лутфуллои 2000 года рождения, холост, детей нет, официально не трудоустроен.

Обвинение уроженцу Таджикистана предъявлено по статье о теракте. В настоящее время его роль в массовом расстреле людей в подмосковном «Крокус Сити Холле» не названа. Судебный процесс проходил в закрытом формате. Прежде Лутфуллои был арестован на 15 суток за хулиганство. При задержании он отталкивал правоохранителей и нецензурно выражался.

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#теракт
#хулиганство
#суд
#москва
#крокус сити холл
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