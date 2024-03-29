Фигурантов дела о фиктивной постановке нелегалов на учет будут судить

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Следственный комитет России завершил в Москве расследование уголовного дела о преступной группе, которая осуществляла фиктивный миграционный учет иностранцев. Об этом информирует Телеграм-канал столичного главного СУ СК.
Фигурантами дела стали два организатора и 10 участников банды. Им вменяют обвинения по статьям 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем), 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции), 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).
По данным следователей, в период с 2019 по 2022 годы члены группировки организовали деятельность в хостелах на территории Москвы и Московской области. У обвиняемых также был офис, где они предоставляли услуги по изготовлению миграционных документов для мигрантов, среди которых были причастные к совершению различных преступлений.
Сообщается, что уголовное дело в отношении четырех соучастников преступной группы выделено в отдельное производство. Их объявили в федеральный розыск.
Ранее было раскрыто число депортированных из Москвы мигрантов в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным следователей, в период с 2019 по 2022 годы члены группировки организовали деятельность в хостелах на территории Москвы и Московской области. У обвиняемых также был офис, где они предоставляли услуги по изготовлению миграционных документов для мигрантов, среди которых были причастные к совершению различных преступлений.
Ранее было раскрыто число депортированных из Москвы мигрантов в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак