Беспилотник упал в Адыгее

Фото: Telegram-канал Марата Кумпилова
Беспилотник упал в ауле Псейтук в Адыгее. Об этом глава республики Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате падения беспилотника никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
На месте падения объекта работают сотрудники спецслужб и всех необходимых ведомств.
Ранее, 22 мая, сообщалось, что украинский беспилотник атаковал электричку в Белгородской области. В результате падения дрона никто не пострадал, поскольку в этот момент в составе отсутствовали пассажиры. Однако были повреждены контактная сеть и железнодорожные пути. Из-за этого на некоторое время до устранения неисправностей было приостановлено движение электричек на участке от станции Толоконное до станции Наумовка.
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На месте падения объекта работают сотрудники спецслужб и всех необходимых ведомств.
Ранее, 22 мая, сообщалось, что украинский беспилотник атаковал электричку в Белгородской области. В результате падения дрона никто не пострадал, поскольку в этот момент в составе отсутствовали пассажиры. Однако были повреждены контактная сеть и железнодорожные пути. Из-за этого на некоторое время до устранения неисправностей было приостановлено движение электричек на участке от станции Толоконное до станции Наумовка.
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Анастасия Чинкова