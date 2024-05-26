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Высотный разведывательный беспилотник США FQ-4B Global Hawk обнаружили в Черном море у сочинских берегов. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24.
Дрон с позывным Forte10 относится к натовской авиабазе Сигонелла на Сицилии, работает, приблизительно в сотне километрах от Адлера. Сейчас БПЛА курсирует вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.
Штатовский дрон видели над Черным морем неделей ранее. По информации Telegram-каналов, этот беспилотник мог наводить украинские БПЛА для ударов по российской территории.
До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что натовские БПЛА-разведчики готовят основу для ударов Украины по территории РФ.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года.
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Штатовский дрон видели над Черным морем неделей ранее. По информации Telegram-каналов, этот беспилотник мог наводить украинские БПЛА для ударов по российской территории.
До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что натовские БПЛА-разведчики готовят основу для ударов Украины по территории РФ.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года.
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Никита Кротов