В Подмосковье семья лишилась жилья из-за «ядовитого» соседского ремонта
В Подольске химический состав для гидроизоляции пола вызвал массовое отравление в многоквартирном доме. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл в ноябре прошлого года.
Владелец квартиры использовал для внутренних работ фасадный материал. Токсичные пары проникли в другие помещения. В больницу попали жильцы квартиры этажом ниже, включая 11-летнего ребёнка.
Позже другие соседи тоже обратились за медицинской помощью. Роспотребнадзор зафиксировал в одной из квартир многократное превышение концентраций опасных веществ. Администрация города признала эту квартиру непригодной для проживания.
Правоохранительные органы возбудили, а затем закрыли уголовное дело по факту использования опасных материалов. Сейчас пострадавшая семья арендует другое жильё, продолжая выплачивать ипотеку за непригодную квартиру. Они добиваются возмещения ущерба.
