В Подмосковье семья лишилась жилья из-за «ядовитого» соседского ремонта

25 января 2026, 12:45

В Подольске ремонт в квартире привёл к массовому отравлению соседей

Фото: Istock/audioundwerbung

В Подольске химический состав для гидроизоляции пола вызвал массовое отравление в многоквартирном доме. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл в ноябре прошлого года.