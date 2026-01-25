Британские туристы напали на российскую семью в пятизвёздочном отеле Египта
В пятизвездочном отеле Египта британские туристы напали на многодетную семью из Москвы. Инцидент произошёл днём 24 января в отеле Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе.
Семья с тремя маленькими детьми отдыхала у центрального бассейна. Пока россияне купались, группа из примерно 15 британцев заняла их лежаки и сбросила вещи на пол. Вернувшимся из бассейна гражданам РФ они заявили с оскорблениями, что места теперь их, и потребовали уйти.
В ходе спора одна из британок толкнула ребёнка. Отец девочки попытался защитить её, после чего несколько человек из группы набросились на него. Они наносили удары и использовали верёвку. Персонал отеля вмешался только через несколько минут.
Потерпевшие заявили, что им не оказали медицинскую помощь. На место вызвали полицию. Британцы покинули отель. Российская семья готовит заявление в правоохранительные органы.
Читайте также: