В российском регионе школьник устроил стрельбу в автобусе

В Пушкине 16-летний школьник выстрелил в лицо пассажиру автобуса
Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В Пушкине подросток серьёзно ранил мужчину в автобусе. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.



Конфликт между незнакомыми пассажирами перерос в нападение: 16-летний школьник применил травматическое пусковое устройство и выстрелил 59-летнему мужчине в лицо. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия.

Они задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. После проведения допроса в отделе полиции подростка передали его законным представителям.

Пострадавший самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него травмы средней степени тяжести. Сейчас мужчина проходит курс лечения, а правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу из пистолета из-за пиццы.

Ольга Щелокова

