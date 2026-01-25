«Не знала границ»: Дочь экстрасенса Ольги Якубович устроила расправу в конном клубе

25 января 2026, 12:04

Дочь экстрасенса Якубович фигурирует в деле о жестоком обращении с животными

Фото: Istock/Bill Chizek

Дочь экстрасенса Ольги Якубович, Екатерина, фигурирует в истории о жестоком обращении с животными. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», инцидент произошёл в одном из подмосковных конных клубов.





Конь по кличке Рамзан сбросил свою хозяйку Елизавету при посадке в седло. После этого с животным работала Екатерина Якубович. В манеже коня наказали, он встал на дыбы, ударился головой о столб и получил травму черепа. Сейчас жеребец проходит реабилитацию.



По информации источника РЕН ТВ, хозяйка коня действовала совместно с дочерью экстрасенса. Сообщается, что Елизавета и ранее проявляла жестокость к другим животным — заставляла пони прыгать через высокие барьеры и била его, а также жёстко обращалась с собаками.

«Жестокость её не знала границ. Это касалось не только четвероногих, постоянно сталкивались с её хамством по отношению к людям, к друзьям», — рассказал инсайдер.