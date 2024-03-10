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В Подмосковье шестиклассницы обвинили тренера спортшколы в домогательствах

10 марта 2024, 15:13
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В подмосковной Электростали детского тренера по боксу подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Заявления на него написали родители двух шестиклассниц.

Девочки-одноклассницы вместе занимаются в местной детской «Школе бокса», передает телеграм-канал SHOT. Придя домой после тренировки, школьницы пожаловались, что тренер приставал к ним. По словам 12-летних подруг, наставник зашёл в раздевалку, когда они переодевались, и начал хватать их за грудь. Испуганные и смущённые юные спортсменки прибежали домой и всё рассказали матерям, а те уже обратились в полицию.

Девочки учатся в одном классе и вместе ходят на тренировки по боксу. Обе воспитываются в благополучных семьях. В отношении действий 36-летнего тренера региональным управлением Следственного комитета РФ инициирована проверка, по результатам которой будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

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#электросталь
#бокс
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ВСУ атаковали Новгородскую область
10 марта 2024, 15:54

Фото: iStock/vadimrysev

В Новгородской области сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин.
По его словам, дрон был обнаружен и перехвачен системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Прежде сообщалось, что в результате атаки ВСУ Харьковской области, пострадал один человек. Дрон был сброшен на грузовик с углем. Пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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Пилоты пассажирского самолета уснули во время рейса
Metro: в Индонезии самолет сбился с курса из-за уснувших на полчаса пилотов
10 марта 2024, 15:40

Фото: iStock/Diy13

Два пилота авиакомпании Batik Air уснули во время рейса, сообщает Metro.
На борту воздушного судна находились 153 пассажира. В результате инцидента пострадавших нет, самолет лишь немного отклонился от курса.

Один из пилотов вовремя проснулся и сумел вернуться на прежнюю траекторию полета. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Пилоты от работы отстранены, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Известно, что один из летчиков попросил его подменить на время отдыха, однако вскоре уснул и второй командир судна.

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#самолет
#проверка
#рф
#пилоты
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В Петербурге вандалы в очередной раз осквернили Медный всадник
10 марта 2024, 14:49

Фото: istockphoto/Remains

В с Санкт-Петербурге вандалы во второй раз за две недели осквернили памятник основателю города Петру Первому на Сенатской площади. На Медный всадник справили малую нужду и исписали его граффити.
Сообщение об инциденте поступило в полицию в ночь на 10 марта, сообщает портал 78.ru. Очевидец рассказал, что группа из семи-восьми человек бесчинствует около Медного всадника. Они помочились на памятник, разрисовывали его граффити. Один из хулиганов демонстрировал свои половые органы и выкрикивал непристойности в адрес русских.

Прибывший на место наряд полиции никого не обнаружил. При просмотре камер наружного видеонаблюдения инцидент также не подтвердился. По факту поступившей информации организована проверка.

Напомним, в конце февраля в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой молодой человек мочится прямо на памятник Петру Первому, а его товарищ снимает это, не скупясь на непристойные комментарии. Тогда «писающего мальчика» быстро нашли. Им оказался 17-летний житель Выборгского района Ленинградской области, который назвал ролик «постановочным видео».

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#санкт-петербург
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Интернат в Санкт-Петербурге загорелся из-за неисправного вейпа
10 марта 2024, 14:34

Фото: iStock/Bilanol

Интернат загорелся в Санкт-Петербурге из-за неисправного вейпа. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».
В результате инцидента пострадал подросток. 15-летнего воспитанника доставили в больницу.

По информации портала, возгорание произошло из-за неисправности вейпа. Очагом пожара стал матрас. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали 16 детей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в жилом доме Серпухова произошёл пожар после взрыва газа, 6 человек пострадали.

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#санкт-петербург
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Житель Белгородской области угрожал взорвать опору ЛЭП из-за отключения света
10 марта 2024, 11:25

Фото: istockphoto/TebNad

Житель посёлка Сажное в Яковлевском районе Белгородской области остался без электричества после внезапного отключения. После этого он угрожал коммунальщикам, что взорвёт опору линии электропередачи, если свет не появится.
Свет в доме белгородца отключили в разгар празднования Международного женского дня, то есть 8 марта, передает телеграм-канал SHOT. Мужчина позвонил в коммунальную службу, но конструктивного диалога по какой-то причине не получилось и он не получил гарантий, что подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшее время.

Тогда взвинченный домовладелец заявил коммунальщикам, что если свет не дадут до конца дня, он взорвёт ближайшую опору линии электропередачи (ЛЭП) и оставит без электричества весь район. Для осуществления угрозы у него имеется граната, пояснил белгородец.

К угрозам расстроенного абонента в коммунальных службах отнеслись серьёзно. Через некоторое время к мужчине приехали полицейские и задержали его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения об акте терроризма.

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#терроризм
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Фура загорелась после падения двух БПЛА в Белгородской области
10 марта 2024, 10:31

Фото: iStock//Diy13

ВСУ атаковали окраину города Строитель в Белгородской области. В результате падения дронов, загорелась фура. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
БПЛА противника были сбиты системой ПВО, отметил губернатор.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте инцидента работают экстренные службы.

Прежде сообщалось, что ВСУ атаковали Курскую область с использованием безбилетников. Один из дронов рухнул на жилой дом, в котором находились люди. Женщина скончалась на месте, ее супруг доставлен в больницу с обширными ожогами. Специальные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

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#белгородская область
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В хостеле на севере Москвы до смерти забили пенсионера
10 марта 2024, 10:16

Фото: iStock/nito100

В одном из хостелов, расположенных на севере Москвы нашли тело убитого постояльца, пишет «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На теле 64-летнего мужчины были обнаружены следы избиения.

По подозрению в убийстве задержан знакомый погибшего. В настоящее время он доставлен в правоохранительные органы, выясняются обстоятельства произошедшего. Как сообщает столичная прокуратура, причиной убийства стала «личная неприязнь».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прежде сообщалось о массовой драке между мигрантами в Балашихе. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
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Житель Уссурийска угрожал оторвать ветерану СВО уцелевшую ногу
10 марта 2024, 09:43

Фото: istockphoto/vadimguzhva

В Уссурийске региональное управление Следственного комитета РФ возбудило в отношении местного дебошира уголовное дело. Во время скандала он угрожал ветерану спецоперации, потерявшему ногу в ходе боевых действий, оторвать и вторую.
Инцидент произошёл 8 марта. Участник СВО хотел припарковаться около рынка на месте для инвалидов, но его опередил местный торопыга. Инвалид сделал ему замечание, указав, что тот нарушает правила. В ответ раздались оскорбления.

«Тебе вторую ногу что ли оторвать? Понаехало тут с СВО мрази всякой», — услышал ветеран.

Боец с позывным Кипиш сумел зафиксировать номера автомобиля хама и предал огласке произошедшее. На СВО, к слову, он, уже лишившись ступни, ползком вытащил четверых раненых товарищей в зону эвакуации и дождался, чтобы их отправили в тыл, и только после этого позволил вывезти себя самого.

Сейчас оскорбившего ветерана мужчину обвиняют сразу по двум статьям. Первая — угроза причинения тяжкого вреда здоровью, вторая — хулиганство.

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#инвалиды
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Женщина погибла при пожаре после удара ВСУ в Курской области
10 марта 2024, 08:50

Фото: iStock/Motortion

ВСУ нанесли удар с использованием дрона по селу Кульбаки Курской области. В результате атаки, погибла женщина. Об этом сообщил канале губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Снаряд ВСУ попал в жилой дом, где в этот момент находились люди. Женщина погибла сразу, ее супруг получил обширные ожоги и был госпитализирован.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей. Он также сообщил, что в селе частично нет электричества из-за повреждения еще одного домовладения. На место выехали экстренные службы.

Прежде сообщалось, что нефтебаза загорелась под Курском в результате атаки беспилотника ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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