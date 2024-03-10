В Подмосковье шестиклассницы обвинили тренера спортшколы в домогательствах

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В подмосковной Электростали детского тренера по боксу подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Заявления на него написали родители двух шестиклассниц.
Девочки учатся в одном классе и вместе ходят на тренировки по боксу. Обе воспитываются в благополучных семьях. В отношении действий 36-летнего тренера региональным управлением Следственного комитета РФ инициирована проверка, по результатам которой будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.
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Александр Бойцов