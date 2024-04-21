«Жалеем»: Родственники мигранта, подозреваемого в убийстве москвича, извинились

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Родственники мигранта Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковки, извинились за его поступок, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, трагедия произошла 17 апреля на Краснодарской улицы столицы. Гражданин Азербайджана припарковался на тротуаре рядом с жилым домом, после чего получил резонное замечание от москвича. Аббасов напал на мужчину и нанёс ему несколько ударов ножом, после чего скрылся. Москвич скончался.
Два брата Аббасова задержаны и находятся под арестом в Москве. Ещё одного брата мигранта всё ещё разыскивают.
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«Неприятная ситуация для всех, жалеем за этот поступок, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла», — передаёт SHOT слова родственников Аббасова.
Два брата Аббасова задержаны и находятся под арестом в Москве. Ещё одного брата мигранта всё ещё разыскивают.
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Евгения Парфентьева