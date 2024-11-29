В Подмосковье школьник случайно выстрелил себе в голову из пистолета

Фото: istockphoto/undefined undefined
В подмосковной Балашихе 15-летний школьник купил на маркетплейсе пневматический пистолет и устроил дома тир. После неудачного выстрела пуля срикошетила от мишени и застряла у парня в виске.
Мишени школьник сделал из пенопласта, сообщает телеграм-канал SHOT. Время для упражнений в стрельбе он выбрал в тот момент, когда родители были на работе. Одна из пулек после не слишком точного выстрела рикошетом от стены угодила парню в голову и застряла под кожей в районе виска.
Вернувшись домой, мать с отцом увидели на голове сына огромную шишку и были в шоке. Вызвали скорую помощь, ребёнка экстренно госпитализировали. Хирурги извлекли из его головы пулю, сейчас он проходит реабилитационные процедуры в больнице.
Читайте также:
В Карелии карабин пробил голову подростку и вонзился в мозг
Подростку пробили щеку выстрелом из сигнальной ракетницы в Новосибирске
Момент стрельбы около «Кофемании» на Большой Никитской попал на видео
Александр Бойцов