В Подмосковье школьница умерла после того, как выкурила четыре вейпа

В Вашингтоне произошла трагедия: самолет, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак. В результате аварии погибли десятки человек. Президент США Дональд Трамп задал резонный вопрос: почему военный вертолет не заметил пассажирский лайнер в ясную ночь и не избежал столкновения при заходе на посадку. Что стало причиной катастрофы и были ли на борту россияне, расскажет «Радио 1».