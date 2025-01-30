В Подмосковье школьница умерла после того, как выкурила четыре вейпа

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В Воскресенске 12-летняя школьница умерла после того, как выкурила четыре электронных сигареты подряд, пишет Mash.
По данным издания, несчастный случай произошел в Воскресенске в среду. Тело подростка обнаружила ее мама, когда пришла домой после работы. Рядом с девочкой лежали четыре электронные сигареты.
Предполагается, что школьница умерла именно из-за них. Точную причину должны будут выяснить судмедэксперты. Известно, что хронических заболеваний у погибшей девочки не было.
Узнать о том, что ребенок начал курить вейпы, можно по маслянистым следам на руках и одежде, специфическому запаху. Об этом сообщила клинический психолог татарстанского клинического наркодиспансера Надежда Ахмадуллина. По ее словам, в таком случае нужно не ругать ребенка, а пытаться выстроить с ним честные и доверительные отношения.
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Предполагается, что школьница умерла именно из-за них. Точную причину должны будут выяснить судмедэксперты. Известно, что хронических заболеваний у погибшей девочки не было.
Узнать о том, что ребенок начал курить вейпы, можно по маслянистым следам на руках и одежде, специфическому запаху. Об этом сообщила клинический психолог татарстанского клинического наркодиспансера Надежда Ахмадуллина. По ее словам, в таком случае нужно не ругать ребенка, а пытаться выстроить с ним честные и доверительные отношения.
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Элина Позднякова