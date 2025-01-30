Терапевт рассказала о заболевании EVALI, которое вызывают вейпы

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Болезнь вейперов под названием EVALI изучена недостаточно, а прямая связь между ней и употреблением вейпа пока что не установлена. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
Как отмечается, EVALI расшифровывается с английского как ectronic cigarette and vaping product use-associated lung injury, что означает «острое повреждение легких, вызванное использованием электронных сигарет и вейпов».
Леонтьева пояснила, что эта болезнь может протекать очень тяжело, лечится только в условиях стационара, а симптомы напоминают коронавирус.
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Леонтьева пояснила, что эта болезнь может протекать очень тяжело, лечится только в условиях стационара, а симптомы напоминают коронавирус.
«Болезнь современного общества может протекать очень тяжело. В некоторых случаях пациенты нуждаются в лечении в условиях стационара — госпитализация бывает неизбежна. Важно отметить, что симптомы недуга частично схожи с симптомами коронавируса. Также могут наблюдаться повышенная температура, кашель и снижение уровня кислорода в крови», — отметила она.Читайте также:
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Данил Пономарев