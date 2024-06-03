Мужчину из Хабаровска задержали по подозрению в работе на украинскую разведку

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Уголовное дело заведено в отношении жителя Хабаровска за сотрудничество с ГУР МО Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ РФ по Хабаровскому краю.
Сообщается, что 35-летний мужчина выступал против политического решения руководства страны о проведении СВО. Хотел перейти на сторону противника. Через интернет он начал сотрудничать с представителями ГУР МО Украины с целью осуществления деятельности, которая направлена против безопасности России.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Ранее сообщалось о выдворении силовиками жителя Мелитополя Запорожской области за шпионаж в пользу Украины. Ему запрещен въезд в Россию на 20 лет. Злоумышленник хотел передать украинской стороне данные о местоположении ВС РФ, а также техники. Кроме того, мужчина распространял в соцсетях информацию, которая оправдывала деятельность украинских неонацистов. Выдворенный не успел нанести ущерба, поэтому избежал уголовной ответственности.
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По данному факту было возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Ранее сообщалось о выдворении силовиками жителя Мелитополя Запорожской области за шпионаж в пользу Украины. Ему запрещен въезд в Россию на 20 лет. Злоумышленник хотел передать украинской стороне данные о местоположении ВС РФ, а также техники. Кроме того, мужчина распространял в соцсетях информацию, которая оправдывала деятельность украинских неонацистов. Выдворенный не успел нанести ущерба, поэтому избежал уголовной ответственности.
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Дарья Осипова