В Подмосковье смертельное ДТП унесло жизни малолетних пассажиров

18 октября 2026, 16:09

В Подмосковье малолетние пассажиры погибли в ДТП с грузовиком

Фото: istockphoto/JTeivans

В Подмосковье произошло смертельное ДТП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.