В Подмосковье смертельное ДТП унесло жизни малолетних пассажиров
В Подмосковье произошло смертельное ДТП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.
Согласно данным, водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество легковому автомобилю ВАЗ-2114 и совершил столкновение с ним. За рулем легкового автомобиля находился 19-летний молодой человек.
В результате аварии на месте от полученных травм погибли пассажиры ВАЗ-2114, в том числе малолетние. Водителя легкового автомобиля с различными телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.
По факту ДТП на водителя грузовика возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, а также ход и результаты расследования.
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