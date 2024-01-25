В Уфе 72-летняя неходячая пенсионерка два дня пролежала под трупом мужа

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В Уфе 72-летняя пенсионерка два дня пролежала под телом умершего мужа. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash Batash.
По данным источника, женщина не могла самостоятельно передвигаться 2 месяца, за ней ухаживал ее муж. В один из дней мужчине стало плохо и он упал на жену.
Пенсионерку смогли вытащить из-под мертвого тела только через два дня, когда к ней пришли ее дети. Они не могли дозвониться до матери, поэтому решили проведать ее. Но им никто не открыл дверь и было принято решение вызывать спасателей.
Сейчас уфимка находится в реанимационном отделении, ее состояние оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже заключили под стражу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Пенсионерку смогли вытащить из-под мертвого тела только через два дня, когда к ней пришли ее дети. Они не могли дозвониться до матери, поэтому решили проведать ее. Но им никто не открыл дверь и было принято решение вызывать спасателей.
Ранее сообщалось, что обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже заключили под стражу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак