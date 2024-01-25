В Подмосковье спасатели потушили два загоревшихся автомобиля

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили два загоревшихся автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники получили вызов через 112 о том, что рядом с жилым домом загорелись два легковых автомобилей KIA Sorento.
Стоит отметить, что возгорание двух автомобилей случилось в деревне Смолёво Орехово-Зуевского городского округа ночью на 25 января.
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«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что машины уже горели открытым огнем по всей площади. Специалисты с помощью воды и пеногенератора оперативно ликвидировали пожар и не допустила распространение огня на жилое строение. К счастью, пострадавших не было, и медицинская помощь никому не потребовалась», — поделился начальник ПСЧ-243 Денис Носов.
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Мира Полтева