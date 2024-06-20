Спасатели освободили мальчика, застрявшего в заборе на двухметровой высоте

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Одиннадцатилетнего мальчика, застрявшего ногой в сетке забора на высоте два метра, освободили спасатели, инцидент произошёл в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Во время игры мальчик начал залезать на забор, огораживающий детскую площадку, при этом он опирался на монтажные приспособления и на двухметровой высоте застрял коленом в пространстве между стеной здания и прикреплённым к нему ограждением. Очевидцы происшествия попытались самостоятельно освободить мальчика, но не справились и вызвали спасателей», — говорится в сообщении.Работники Мособлпожспаса прибыли на место, с помощью гидравлики расширили щель, в которой застряло колено, и освободили ребёнка.
Мальчик не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.
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