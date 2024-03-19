В Подмосковье стали находить меньше поддельных купюр

Фото: пресс-службе ГУРБ МО
В Московской области в 2023 году обнаружили 75 поддельных купюр – на 38% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона со ссылкой на данные Банка России по ЦФО.
«Общее количество фальшивых купюр составило 4902, из них только 75 – в Подмосковье. Число поддельных пятитысячных банкнот уменьшилось за год в 4,5 раза. В Московской области выявлено 62 фальшивые купюры. Количество поддельных банкнот номиналом 2 тыс. рублей уменьшилось более чем в 10 раз. В Подмосковье найдено всего три таких купюры», – говорится в сообщении.В ГУРБ добавили, что число тысячерублевых поддельных банкнот сократилось на 27%. Из обнаруженных в Московском регионе 720 фальшивок в Подмосковье выявлено 10 штук. Помимо этого, в регионе зафиксировали 13 фальшивых долларовых банкнот и один денежный знак евро.
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