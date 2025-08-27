В Боготоле школьник-мотоциклист сбил девочку и бросил её истекать кровью

27 августа 2025, 10:39

В Боготоле школьник-мотоциклист сбил 8-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Фото: Istock/Osobystist

В городе Боготол Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном МВД.





По предоставленной информации, трагический инцидент произошёл в Боготольском районе.

«Водитель, управляющий мотоциклом Motoland, ехал по улице Западной, когда совершил наезд на 8-летнюю девочку-пешехода, которая, не убедившись в безопасности, переходила проезжую часть», — сообщили в ведомстве.