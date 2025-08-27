В Боготоле школьник-мотоциклист сбил девочку и бросил её истекать кровью
В Боготоле школьник-мотоциклист сбил 8-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
В городе Боготол Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном МВД.
По предоставленной информации, трагический инцидент произошёл в Боготольском районе.
«Водитель, управляющий мотоциклом Motoland, ехал по улице Западной, когда совершил наезд на 8-летнюю девочку-пешехода, которая, не убедившись в безопасности, переходила проезжую часть», — сообщили в ведомстве.Сообщается, что водитель двухколёсного транспортного средства после столкновения покинул место происшествия. Правоохранительными органами была проведена работа по установлению личности подозреваемого. В результате молодой человек, 17-летний водитель мотоцикла, был задержан. Пострадавшая с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение.