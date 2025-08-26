Достижения.рф

Многоэтажка в Петербурге полыхает как факел после чудовищного хлопка — видео

В Петербурге вечерний взрыв газа едва не стер с лица земли целый подъезд
Фото: Istock/photovs

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в многоквартирном доме. Кадры происшествия предоставил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».



Возгорание произошло вечером 26 августа в жилом доме № 29 на улице Стойкости. Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 19:28. Сообщается, что горение происходило в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

На момент публикации информации о пострадавших не поступало. Для ликвидации пожара на место происшествия были направлены силы и средства МЧС. На месте работали 28 человек личного состава и семь единиц спецтехники. На данный момент на объекте отключено газоснабжение парадной, в которой расположены 36 квартир. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним об инциденте в Омске, где мужчина облил растворителем и поджёг сожительницу.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0