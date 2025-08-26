Многоэтажка в Петербурге полыхает как факел после чудовищного хлопка — видео
В Кировском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в многоквартирном доме. Кадры происшествия предоставил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
Возгорание произошло вечером 26 августа в жилом доме № 29 на улице Стойкости. Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 19:28. Сообщается, что горение происходило в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
На момент публикации информации о пострадавших не поступало. Для ликвидации пожара на место происшествия были направлены силы и средства МЧС. На месте работали 28 человек личного состава и семь единиц спецтехники. На данный момент на объекте отключено газоснабжение парадной, в которой расположены 36 квартир. Обстоятельства происшествия выясняются.
