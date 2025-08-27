В Санкт-Петербурге безобидный выстрел друга привёл ребёнка к контузии
В Санкт-Петербурге учащийся восьмого класса был доставлен в больницу с травмой головы. Подробности сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошёл в Калининском районе на улице Вавиловых во время игры со сверстником. По предоставленной информации, вечером 26 августа один из подростков случайно произвёл выстрел из ракетницы в направлении пострадавшего. Действия юноши, находившегося с пистолетом, расценены как неосторожные.
Виновника выстрела доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Пострадавший школьник был госпитализирован в нейрохирургическое отделение детской больницы имени Раухфуса с диагнозом ушиб головного мозга и контузия. По данным на текущий момент, жизни подростка ничего не угрожает.
Ранее сообщалось об инциденте в Ломоносове, где девятиклассника подстрелили из ракетницы.
Читайте также: