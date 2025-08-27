Достижения.рф

В Санкт-Петербурге безобидный выстрел друга привёл ребёнка к контузии

Игрушка друга едва не убила петербургского школьника
Фото: Istock/MikeDot

В Санкт-Петербурге учащийся восьмого класса был доставлен в больницу с травмой головы. Подробности сообщает «Фонтанка».



Инцидент произошёл в Калининском районе на улице Вавиловых во время игры со сверстником. По предоставленной информации, вечером 26 августа один из подростков случайно произвёл выстрел из ракетницы в направлении пострадавшего. Действия юноши, находившегося с пистолетом, расценены как неосторожные.

Виновника выстрела доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Пострадавший школьник был госпитализирован в нейрохирургическое отделение детской больницы имени Раухфуса с диагнозом ушиб головного мозга и контузия. По данным на текущий момент, жизни подростка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось об инциденте в Ломоносове, где девятиклассника подстрелили из ракетницы.

Ольга Щелокова

