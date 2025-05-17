В Нижегородской области произошла авария с машиной полиции и скорой

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Массовое ДТП с участием машины полиции и скорой случилось в Нижегородской области, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Отмечалось, что дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 17 мая неподалеку от торгового центра «Атолл» в городе Кстове в Нижегородской области. Полицейская машина столкнулась с Lada Priora. В итоге повреждения также получили автомобиль скорой помощи, Porsche Cayenne, «Газель» и велосипед.
Троих горожан госпитализировали. Еще от полученных травм один человек скончался.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.
Ранее сообщалось, что житель Татарстана изуродовал лицо и шею дочери отверткой из-за плохих оценок. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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Троих горожан госпитализировали. Еще от полученных травм один человек скончался.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.
Ранее сообщалось, что житель Татарстана изуродовал лицо и шею дочери отверткой из-за плохих оценок. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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Ольга Енгалычева