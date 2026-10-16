В Подмосковье суд рассмотрит дело женщины об убийстве новорожденной дочери
В Подмосковье суд рассмотрит уголовное дело 29-летней женщины, которую обвиняют в убийстве новорожденной дочери. Подробности сообщает региональная прокуратура.
По информации ведомства, инцидент произошёл в феврале в посёлке городского округа Серпухов. Женщина родила девочку в ванной комнате съёмной квартиры, после чего нанесла новорожденной множественные удары ножом. Младенец скончался.
Затем гражданка попыталась скрыть случившееся: она завернула тело дочери в полотенце и вынесла его к мусорным бакам у ближайших домов. Впоследствии обстоятельства раскрылись, и в отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка).
Сейчас расследование завершено. Женщина полностью признала вину в убийстве младенца. Материалы направили в Серпуховской городской суд, вскоре фигурантка предстанет перед ним.
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