Во Владимире при столкновении пяти автомобилей пострадали три человека

16 октября 2026, 20:57

Фото: УМВД России по Владимирской области

Во Владимире произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.





Авария случилась 16 октября около 10:00 по московскому времени на улице Полины Осипенко. По предварительным сведениям, водитель автомобиля Chery врезался в припаркованную «Газель». От удара грузовик отбросило под встречный «Камаз». Ещё две припаркованные машины получили повреждения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили три человека, среди которых двое несовершеннолетних. Пострадавшие госпитализированы», — заявили в ведомстве.