Перуанский певец сбил 77-летнего россиянина, который вышел вынести мусор
Известный перуанский певец сбил 77-летнего россиянина, который вышел вынести мусор. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла днём 15 октября в городе Трухильо. 47-летний Иван Вильякорта, один из лидеров популярной в Перу группы Los Villacorta, за рулём автомобиля сбил россиянина Александра Русбалахнина.
Тот вышел из дома, чтобы выбросить мусор. От удара мужчина получил перелом ноги, его госпитализировали. После ДТП виновника забрали в участок. По словам местных жителей, Вильякорта невнятно говорил и выглядел пьяным. Сам музыкант уже извинился перед россиянином и заявил, что оплатит лечение.
До этого сообщалось о трагедии в отеле Шарм-эль-Шейха. Там ребёнок из России погиб, упав на высоковольтный кабель.
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