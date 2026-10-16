В Подмосковье водитель легкового автомобиля погиб после наезда на дерево
В Раменском муниципальном округе Московской области произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
Авария случилась днём 16 октября на 6-м километре автодороги Устиновка — Аксеново — Электроугли. По предварительной информации, водитель легкового авто марки Ford не справился с управлением. В результате машина на скорости слетела в кювет и врезалась в дерево.
От полученных травм водитель легковушки погиб на месте до приезда медиков. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют причины, которые привели к трагедии.
Ранее сообщалось об аварии во Владимире. Там произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали три человека.
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