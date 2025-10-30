В Подмосковье супруги-нудисты устроили бой без правил на дороге из-за ревности

30 октября 2025, 21:18

В Химках пьяная пара устроила драку на проезжей части

Фото: Istock/Dzurag

Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны заметили на проезжей части обнажённую пару, которая вела себя неадекватно. Подробности сообщает «МК».