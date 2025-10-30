В Подмосковье супруги-нудисты устроили бой без правил на дороге из-за ревности
Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны заметили на проезжей части обнажённую пару, которая вела себя неадекватно. Подробности сообщает «МК».
Мужчина и женщина сильно ссорились, наносили друг другу удары и громко ругались нецензурными словами. По внешним признакам, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. «Скорая помощь» доставила дебоширов в больницу.
Медики привели их в чувство на следующий день и отпустили домой. Мужчина пояснил, что конфликт произошёл на почве ревности. Хотя у него зафиксировали синяки и ушибы, он не стал писать заявление на супругу.
По информации издания, потерпевший родом из Ленинградской области. Ранее он имел судимость за хулиганство. Три года назад мужчина переехал в Московский регион и работает в сфере компьютерных технологий. Его супруга безработная, детей у пары нет.
