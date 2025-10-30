В Сочи ребёнок погиб под колёсами двух машин, выехав из тоннеля на самокате
В Сочи восьмилетний мальчик погиб в результате двойного наезда, когда он переезжал проезжую часть на электросамокате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошёл на выезде из тоннеля. Подросток пытался пересечь проезжую часть и совершил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался по правой полосе. От сильного удара несовершеннолетний упал на соседнюю, левую полосу. Там его по касательной траектории задела другая машина — Evolute.
Медики пытались спасти ребёнка, но он скончался от полученных травм во время транспортировки в больницу, прямо в карете скорой помощи. Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
