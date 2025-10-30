В Сочи ребёнок погиб под колёсами двух машин, выехав из тоннеля на самокате

30 октября 2025, 20:58

В Сочи восьмилетний мальчик погиб в ДТП с электросамокатом

Фото: Istock/z1b

В Сочи восьмилетний мальчик погиб в результате двойного наезда, когда он переезжал проезжую часть на электросамокате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.