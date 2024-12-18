В Подмосковье таксист защитил пассажира от мошенников

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Водитель такси Шавкат Таниев сумел «выдернуть» своего пассажира из мошеннической схемы, грозившей тому потерей нескольких сотен тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«62-летний пассажир сел в машину Шавката Таниева в городе Кременки Калужской области, он направлялся в Серпухов. По дороге пассажир говорил по громкой связи, и водитель обратил внимание, что мужчину заставляют перевести деньги на некий счёт. Таксист попытался убедить пассажира, что тот имеет дело с мошенниками, а когда не справился сам, остановился у дежуривших на дороге инспекторов ДПС и объяснил им ситуацию», — говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции выяснили у пассажира, что того убедили взять кредит на 350 тысяч рублей, обналичить его, а потом поехать в Серпухов и там через банкомат в одном из торговых центров положить эти деньги на «безопасный» счёт. Правоохранители отправились вместе с мужчиной в ближайшее отделение банка, сотрудники которого объяснили, что речь идёт о распространённой мошеннической схеме.
В результате пенсионер сохранил деньги, а Шавкат Таниев получил в награду от полиции ценный подарок и благодарственное письмо.
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