Раздевались и танцевали стриптиз: директор интерната десять лет совращал детей-инвалидов, что известно

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Ивановский суд вынес приговор бывшему директору детского интерната, который на протяжении десяти лет совращал несовершеннолетних воспитанников. О том, что творилось за стенами дома для детей-инвалидов – читайте в материале «Радио 1».
Что известно об извращениях в интернате
Фото: istock/Motortion
Снаружи интернат в Чернцах выглядел вполне обычным: розовое здание не выдавало тех страшных испытаний, которым подвергались дети внутри. В этом учреждении находились несовершеннолетние с нарушениями интеллектуального и психического развития, многие из которых нуждались в постоянном медицинском наблюдении и лечении. Директор интерната Александр Цымбалюк, хорошо зная подопечных, использовал это в своих корыстных целях.
Один из бывших воспитанников, пожелавший остаться анонимным, поделился с журналистами «Известий», что неоднократно получал непристойные предложения от директора.
«Он просил меня станцевать стриптиз и часто приходил ко мне в комнату нетрезвым», — рассказал он.
В ходе следствия были допрошены десятки подопечных Цымбалюка. Все они заявляли – директор совершал в отношении них действия сексуального характера.
Приговор директору интерната
11 сентября Ивановский районный суд вынес приговор Александру Цымбалюку, признав его виновным в насильственных действиях в отношении несовершеннолетних. Ранее он был одним из самых уважаемых людей в регионе и на протяжении 11 лет возглавлял интернат. В течение долгого времени ему удавалось скрывать ужасные события, происходившие в стенах учреждения. Теперь ему предстоит отбыть 23 года в колонии строгого режима.
Даже после предъявления обвинений соседи Цымбалюка продолжали убеждать полицейских в его невиновности.
«Я бы никогда не подумала о нем ничего плохого», — уверяла одна из соседок.
В какой-то момент дочь Цымбалюка организовала стихийное движение в защиту отца. Она утверждала, что показания пострадавших не могут быть серьезными, поскольку они состоят на учете у специалистов и не отдают отчет своим словам.
«О чем можно говорить, если речь идет о детях-инвалидах, которые ежегодно проходят диспансеризацию в психиатрических учреждениях?» — настаивала дочь педофила.
В суде отметили, что некоторые из жертв Цымбалюка до сих пор посещают психологов и страдают от ночных кошмаров.
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Цымбалюк действовал с сообщником
В ходе следствия выяснилось, что у директора интерната был знакомый, который неоднократно был замечен в подозрительных действиях, связанных с детьми. Правоохранители установили, что под предлогом благих намерений этот человек брал детей под свое попечительство.
Он дарил детям игрушки и сладости, входил к несовершеннолетним в доверие и использовал предлог «помощи по хозяйству». Так, доверчивые дети оставались у злоумышленника переночевать. О том, что происходило с несовершеннолетними «в гостях» у приятеля Цымбалюка последнему было известно.
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