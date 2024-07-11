В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь

Фото: iStock/Oksana Starostina
Полуголый мужчина с приятелями вынесли из подмосковного сетевого магазина корзину с шашлыками, мангалом и алкоголем. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Московской области.
На кадрах, опубликованных Росгвардией, видно, как полуголый мужчина набирал в продуктовую корзину алкогольные напитки, в то же время двое других злоумышленников упаковывали в рюкзак мясо для шашлыка. Примечательно, что никто из них оплачивать продукты не собирался.
Сотрудники правоохранительных органов находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию о том, что в парке «Сосновый бор» находятся подозреваемые в краже товаров из магазина. Уточняется, что мужчин задержали.
Один из преступников пытался бежать и повредил руку. Ранее судимый 26-летний житель города Озеры был доставлен в медучреждение.
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Сотрудники правоохранительных органов находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию о том, что в парке «Сосновый бор» находятся подозреваемые в краже товаров из магазина. Уточняется, что мужчин задержали.
Один из преступников пытался бежать и повредил руку. Ранее судимый 26-летний житель города Озеры был доставлен в медучреждение.
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Екатерина Коршунова