В Подмосковье у двух мужчин изъяли более 100 кг наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Крупную партию эфедрона обнаружили подмосковные полицейские у двух ранее судимых уроженцев Архангельской области 29 и 42 лет, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области.
«Мужчин задержали, когда они ехали на машине рядом с лесополосой в деревне Бавыкино Наро-Фоминского городского округа. В автомобиле задержанных полицейские нашли восемь брикетов с веществом в виде порошков и комков. Кроме того, в телефоне одного из задержанных обнаружились фотографии координат тайников-закладок, находящихся недалеко от места задержания. В тайниках полиция нашла ещё 36 брикетов с таким же содержимым. Всего было изъято 44 брикета общим весом более 100 килограммов», — говорится в сообщении.Эксперты исследовали один из брикетов. Там оказалось пять килограммов наркотика эфедрона. Содержимое остальных брикетов будет проверено в ходе предварительного расследования.
Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Читайте также:
Мать возможного участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление о сыне
Shot показал кадры повреждений обломками БПЛА жилого дома в Саратове
Следователи получили ответа на международные запросы по делу о покушении на Симоньян и Собчак
Лев Каштанов