В Подмосковье у иностранца нашли пистолеты, патроны и глушитель

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
30-летнего приезжего из ближнего зарубежья задержали в подмосковном городе Видное по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«При обыске в квартире сожительницы задержанного были обнаружены три предмета, конструктивно схожие с пистолетами «Беретта» и «Глок», а также с карабином «Сайга», 270 патронов разного калибра, три магазина, прибор для бесшумной стрельбы и прочие части оружия», — говорится в сообщении.Экспертиза подтвердила, что пистолеты и карабин являются огнестрельным оружием, патроны годятся для выстрелов, а глушитель изготовлен самостоятельно.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». В ведомстве отметили, что ранее задержанный уже был судим за нелегальное хранение оружия и боеприпасов.
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