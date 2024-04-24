В промзоне российского города упал беспилотник

Фото: Минобороны РФ
В Липецкой области беспилотник упал в промышленной зоне. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Телеграм-канале.
Сообщается, что в результате атаки жертв нет. В связи с произошедшим в промзоне города ввели режим угрозы атаки беспилотного летательного аппарата.
Ранее стало известно, что в Воронежской области уничтожили третий дрон за три часа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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«На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщил Артамонов.
Ранее стало известно, что в Воронежской области уничтожили третий дрон за три часа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Алина Юрчак