В Подмосковье участник военно-исторической реконструкции пострадал из-за макета пищали

07 сентября 2026, 00:18

В Подмосковье участник реконструкции по Смоленской войне пострадал из-за макета пищали

Фото: iStock/sudok1

В Подмосковье во время проведения военно-исторической реконструкции пострадал один из участников мероприятия. Инцидент случился из-за повредившегося макета оружия, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Музея ратной истории Москвы».