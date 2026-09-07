В Подмосковье участник военно-исторической реконструкции пострадал из-за макета пищали
В Подмосковье во время проведения военно-исторической реконструкции пострадал один из участников мероприятия. Инцидент случился из-за повредившегося макета оружия, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Музея ратной истории Москвы».
Несчастный случай произошёл 5 сентября во время воссоздания эпизода Смоленской войны 1632–1634 годов в рамках фестиваля «Русское Царство», который проходил в Сергиево-Посадском городском округе. Уточняется, что у опытного реконструктора в руках повредился макет исторического оружия — пищали.
Дежурившие на территории медики немедленно оказали пострадавшему первую помощь, после чего мужчину госпитализировали. На месте также работали сотрудники полиции. Оргкомитет фестиваля оказывает полное содействие правоохранителям, чтобы установить причины неисправности макета. Площадку реконструкции временно изолировали после случившегося, угрозы для зрителей и других участников не было.
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