В Подмосковье украинец перерезал горло матери-одиночке за отказ в фиктивном браке
В Ногинске задержали мужчину по подозрению в убийстве 25-летней местной жительницы. Трагедия произошла в ночь на 22 декабря. Подробности сообщает издание «МК».
43-летний подозреваемый приехал в область из Украины несколько лет назад. Он работал на стройке. Его соседка одна воспитывала сына. Мужчина ухаживал за женщиной, хотя знал о её отношениях. Он предлагал ей фиктивный брак, но она отказывалась.
Окружение характеризует мужчину как злоупотреблявшего алкоголем. Вечером 21 декабря женщина поссорилась с сожителем, и он ушёл. Позже подозреваемый ненадолго зашёл к ней в гости с другой женщиной. После их ухода хозяйка вышла в магазин.
Вернувшись, она не смогла попасть домой, так как забыла ключи. В этот момент к ней приблизился подозреваемый и нанёс несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.
