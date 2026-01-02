В Подмосковье украинец перерезал горло матери-одиночке за отказ в фиктивном браке

02 января 2026, 13:19

В Ногинске задержали мужчину по подозрению в убийстве 25-летней соседки

Фото: Istock/Diy13

В Ногинске задержали мужчину по подозрению в убийстве 25-летней местной жительницы. Трагедия произошла в ночь на 22 декабря. Подробности сообщает издание «МК».