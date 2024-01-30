В Подмосковье украли велосипеды на 500 тысяч рублей

Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин
Около 30 велосипедов на общую сумму более полумиллиона рублей похитили у индивидуального предпринимателя из Подмосковья, похитителя удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Кража произошла в посёлке Измайлово Ленинского городского округа. Злоумышленник срезал замки на контейнере с товаром и забрал оттуда 28 велосипедов. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.По подозрению в краже полиция задержала 31-летнего приезжего из одной из республик ближнего зарубежья. Похищенные велосипеды нашлись в арендованном им гараже в Москве.
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