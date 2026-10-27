В Подмосковье вандалы разбили стекла электрички «Фрязино — Москва»

27 октября 2026, 20:24

В Подмосковье разбивших стекла электрички малолетних вандалов задержали

Фото: istockphoto/Apriori1

В Подмосковье сотрудники полиции задержали несовершеннолетних, которые разбили стекла в пяти вагонах электропоезда «Иволга» сообщением «Фрязино — Москва» на Московской железной дороге. Об этом в Макс сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.