В Подмосковье вандалы разбили стекла электрички «Фрязино — Москва»
В Подмосковье сотрудники полиции задержали несовершеннолетних, которые разбили стекла в пяти вагонах электропоезда «Иволга» сообщением «Фрязино — Москва» на Московской железной дороге. Об этом в Макс сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, подростки действовали из хулиганских побуждений. Они заранее договаривались о встречах в мессенджерах, катались на электричках, похищали аварийные молотки, а затем использовали их для повреждения стекол в вагонах. Свои действия злоумышленники снимали на телефоны и публиковали видео в интернете. Кроме того, некоторые из них занимались зацепингом.
Согласно данным перевозчика, материальный ущерб превысил 300 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Материалы передали в следственный отдел по городу Щелково подмосковного главка СК России для дальнейшего расследования. В пресс-службе ведомства уточнили, что двоим подросткам предъявили обвинение, им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Кроме того, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская привлекли законных представителей подростков к административной ответственности за неисполнение обязанностей по их воспитанию. Ирина Волк напомнила, что железная дорога является зоной повышенной опасности, а порча общественного имущества и зацепинг влекут за собой юридическую ответственность.
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