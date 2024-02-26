В Подмосковье выявили двух фальшивых трактористов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Оба тракториста обратились в инспекцию Гостехнадзора Минэкологии и предъявили документы с признаками подделки. Выдача этих удостоверений не подтвердилась. Материалы об обоих обладателя поддельных удостоверений передали в полицию», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
В министерстве также напомнили, что ранее тракторист-машинист с поддельным удостоверением был выявлен в городском округе Люберцы.
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