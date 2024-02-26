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В Подмосковье выявили двух фальшивых трактористов

26 февраля 2024, 13:27
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двух трактористов-машинистов с поддельными удостоверениями выявили при проверке документов инспекторы управления Гостехнадзора по городским округам Подольск и Раменское, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Оба тракториста обратились в инспекцию Гостехнадзора Минэкологии и предъявили документы с признаками подделки. Выдача этих удостоверений не подтвердилась. Материалы об обоих обладателя поддельных удостоверений передали в полицию», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

В министерстве также напомнили, что ранее тракторист-машинист с поддельным удостоверением был выявлен в городском округе Люберцы.

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#подмосковье
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В Москве водитель такси сбил людей
В Москве такси влетело в огороженный для ремонта дороги участок и сбило людей
26 февраля 2024, 13:33

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве такси врезалось в ограждение на участке дороги, которая была огорожена для проведения ремонтных работ, сбив при этом несколько человек.
На записи, которая была опубликована в Telegram-канале столичного департамента транспорта, видно, что водитель такси выезжает из своего ряда на встречную полосу, сталкивается с другим автомобилем, а затем задевает еще одно транспортное средство.

В результате столкновения он потерял управление и врезался в ограждение на участке, где проводились дорожные работы, задев нескольких людей.

«На улице Азовской (в районе дома 18) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают экстренные службы города. Подробности инцидента и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия осуществляется по встречной полосе. Просим водителей выбирать альтернативные маршруты объезда», - заявили в ведомстве.
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В Петербурге отчим отделался условным сроком за истязание детей сожительницы
26 февраля 2024, 13:19

Фото: istock / greenleaf123

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил 27-летнего Владимира Богушевича к четырем годам условно с двухлетним испытательным сроком Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на пресс-службу судов города.
Мужчину признали виновным в истязании двух приёмных детей. До этого петербуржец заявлял, что пострадавшие и свидетели врут, а в этот раз он признал свою вину. Отмечается, судебный процесс проходил в закрытом формате.

Напомним, мужчина издевался над детьми 2009 и 2019 годов рождения в квартире на проспекте Наставников. Богушевич регулярно избивал их руками и другими предметами в целях воспитания.

Мужчина, как и его сожительница, работал почтальоном.

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Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

#суд
#пострадавшие
#мужчина
#дети
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«Под дулом зажигалки»: В Москве приезжий ограбил прохожего, угрожая ненастоящим пистолетом
В Москве грабитель с зажигалкой в виде пистолета отнял телефон у прохожего
26 февраля 2024, 12:55

Фото: istock / musicphone1

В Москве полицейские задержали приезжего, отнявшего у москвича телефон, угрожая ему пистолетом-зажигалкой. Информация размещена на сайте ГУ МВД по городу.
Неизвестный подошел к 19-летнему парню и «под дулом» зажигалки потребовал показать содержимое карманов. Затем он начал спрашивать о наличии у него наркотиков. В результате грабитель отобрал у молодого человека паспорт и мобильный телефон за 80 тысяч рублей, после чего потребовал зайти с ним в подъезд.

Однако москвич смог сбежать и попросить прохожего вызвать на место сотрудников правоохранительных органов.

36-летнего подозреваемого задержали. Фигуранта заключили под стражу, возбуждено дело по статье «Разбой».

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Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

#телефон
#мвд
#разбой
#паспорт
#грабитель
#полицейские
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41-летнего российского военнослужащего порезали в казарме
«Фонтанка»: 41-летнего военного порезали в казарме в Ленобласти
26 февраля 2024, 12:36

Фото: istock / zoka74

В казарме в Выборгском районе Ленинградской области порезали военнослужащего. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведеньям издания, мужчину доставили в больницу и оказали необходимую помощь. У петербуржца зафиксировали неопасные жизни резаные раны на шее, груди, руке и бедре.

Пострадавший рассказал, что попал в медучреждение после конфликта со знакомым в казарме в Каменке. Опасных ран мужчина не получил. После оказания медицинской помощи его отпустили из больницы.

До этого сообщалось, что в Ленобласти пациентка туберкулезной больницы пырнула ножом собутыльника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пострадавший
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#мужчина
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В Ленобласти пациентка туберкулезной больницы пырнула ножом собутыльника
26 февраля 2024, 11:55

Фото: istock / PaulBiryukov

Пациентка туберкулёзной больницы в ходе конфликта ударила ножом 51-летнего мужчину из соседней палаты. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом информирует «Фонтанка».

Как сообщает издание, все произошло в туберкулезной больнице поселка Зеленый Холм Выборгского района ночью 25 февраля. Женщина и пострадавший распивали алкоголь в одной из палат, когда между ними завязался конфликт. 38-летняя женщина схватило нож и ударила петербуржца в живот и грудь.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, женщину задержали в соседней палате. Известно, что она уже была несколько раз судима за кражи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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#больницы
#нож
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В Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия
Десятилетний мальчик погиб в Приморье из-за оставленного без присмотра карабина
26 февраля 2024, 10:50

Фото: iStock/IndiaUniform

В Приморском крае погиб десятилетний мальчик от выстрела, сделанного из оставленного взрослыми без присмотра оружия, сообщили в региональной прокуратуре РИА Новости.
Согласно данным надзорного ведомства, мальчик 2013 года рождения находился в лесном массиве Дальнегорского городского округа вместе с отцом в воскресный день. Во время пребывания отца и его знакомого в лесном доме они услышали выстрел.

«Взрослые обнаружили несовершеннолетнего с огнестрельным ранением груди. Предварительно установлено, что ребенок был ранен из-за неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра. После происшествия мальчик скончался в машине скорой помощи», — сообщили в прокуратуре края.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», а расследование находится под контролем прокуратуры Дальнегорска. Прокуратура также планирует проверить соблюдение законодательства о порядке хранения и использования огнестрельного оружия.

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Пропавшую в Сибири школьницу нашли за две с половиной тысячи километров от дома
15-летнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске, нашли через неделю в Подмосковье
26 февраля 2024, 10:02

Фото: istock / finwal

Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУМВД по Новосибирской области.

Девочку-подростка искали около недели. Последний раз она была замечена видели вечером 19 февраля в Новосибирске. Ранее следователи СК возбудили уголовное дело в связи с долгим отсутствием сведений о местонахождении ребенка и организовали ее розыск.

Несовершеннолетняя находилась от дома на расстоянии более чем две с половиной тысячи километров.

Сейчас полицейские решают вопрос о передаче девочки ее родителям. Подробности путешествия юной сибирячки не приводятся.

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Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

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#уголовное дело
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#полицейские
#дома
#путешествия
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В Ростове-на-Дону предпринимателю сломали нос и ребра в магазине гаджетов
26 февраля 2024, 09:53

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Ростове-на-Дону мужчина сломал ребра 35-летнему предпринимателю в магазине гаджетов. Об этом сообщает Телеграм-канал Don Mash.

По данным издания, несколько недель бизнесмен зашёл в магазин на Университетском, где продают продукцию Apple. По словам россиянина, за ним начал следовать бородатый мужчина и начал сыпать угрозами. Незнакомец накинулся на мужчину с кулаками: сломал ему нос и ребра.

Очевидцы спустя какое-то время сумели разнять дерущихся. Знакомые отвезли пострадавшего в больницу, а нападавший скрылся.

Ранее сообщалось, что В Крыму пьяные участники ЧВК избили посетителей кафе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бизнесмен
#мужчина
#избиение
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В Уфе поймали мошенника, выманившего у жительницы Подмосковья 4 млн рублей
26 февраля 2024, 09:18

Фото: iStock/BrianAJackson

36-летнего жителя Уфы, подозреваемого в телефонном мошенничестве, задержали по месту жительства полицейские Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным полиции, мужчина позвонил на мобильный 59-летней жительнице Подмосковья, представился работником сайта госуслуг и убедил её в том, что мошенники пытаются завладеть её личными данными. Далее разговор продолжился с лжесотрудником Центробанка, который убедил женщину перевести все сбережения на счета, принадлежащие аферистам. Женщина перевела около 4 млн рублей. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию», — говорится в сообщении.
В результате расследования полицейские установили, что чьи счета переводились деньги потерпевшей, и задержали мошенника в Уфе при поддержке Росгвардии.

Сейчас следователи ищут подельников задержанного и устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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