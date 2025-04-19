Белый дом опубликовал данные об «истинном происхождении» COVID-19

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn
На сайте Белого дома появилась информация об «истинном происхождении» коронавируса, пандемия которого так потрясла весь мир в 2020 году. По версии американских чиновников, COVID-19 появился в результате утечки биоматериала из лаборатории в китайском Ухане.
Американские власти привели несколько аргументов, которые, по их мнению, подтверждают такие выводы. Во-первых, вирус обладает такими биологическими характеристиками, которых не существует в живой природе, что свидетельствует о его искусственном происхождении.
Кроме того, у всех заболевших заражение произошло после однократного контакта, что в корне отличается от пандемий, случавшихся ранее. Тогда требовалось несколько попаданий болезнетворного вируса в организм, подчёркивается в сообщении.
Пресс-служба Белого дома также указывает, что именно в Ухане находится ведущая китайская лаборатория, специализирующаяся на исследовании атипичной пневмонии. Этот исследовательский центр уже давно изучает усиление функций при «недостаточном уровне биобезопасности». По данным американских властей, несколько учёных Уханьского института вирусологии заразились симптомами, похожими на те, что проявляются при COVID-19, осенью 2019 года — ещё за несколько месяцев до распространения вируса по планете.
В заключение Белый дом отмечает, что если бы существовали доказательства естественного происхождения коронавируса, о них бы уже стало известно. Однако до сих пор этого не произошло.
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Кроме того, у всех заболевших заражение произошло после однократного контакта, что в корне отличается от пандемий, случавшихся ранее. Тогда требовалось несколько попаданий болезнетворного вируса в организм, подчёркивается в сообщении.
Пресс-служба Белого дома также указывает, что именно в Ухане находится ведущая китайская лаборатория, специализирующаяся на исследовании атипичной пневмонии. Этот исследовательский центр уже давно изучает усиление функций при «недостаточном уровне биобезопасности». По данным американских властей, несколько учёных Уханьского института вирусологии заразились симптомами, похожими на те, что проявляются при COVID-19, осенью 2019 года — ещё за несколько месяцев до распространения вируса по планете.
В заключение Белый дом отмечает, что если бы существовали доказательства естественного происхождения коронавируса, о них бы уже стало известно. Однако до сих пор этого не произошло.
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Александр Бойцов