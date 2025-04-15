«Опаснее, чем СПИД»: вирусолог раскрыла неожиданные последствия лонг-ковида

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Лонг-ковид может оказаться более опасным заболеванием, чем СПИД, так как для его сдерживания пока нет лекарств. Об этом заявила вирусолог Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, ученые выяснили, что генотипы коронавируса N/120 и N/152, которые приводят к длинному ковиду, просто обезоруживают иммунную систему, приспосабливая ее под себя. Антитела, подчеркнула она, теряют возможность бороться с вирусом и начинают атаковать собственные ткани организма.
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«Длинный ковид представляется более опасным заболеванием, чем СПИД, хотя бы потому, что для сдерживания ВИЧ существуют лекарства, а для вируса лонг-ковида их пока нет. Поэтому убаюкивающее высказывание главы офиса ВОЗ в России Батыра Бердыклычева: «Ковид перешел, можно сказать, в разряд сезонных инфекций» — идет вразрез с наукой. А чиновники от медицины это повторяют», — выразила мнение доктор медицинских наук.Протасова считает, что сейчас происходит незаметная пандемия лонг-ковида, которая на самом деле угрожает всему человечеству. Спящий вирус может проснуться в любой момент, приняв, в том числе, смертоносные штаммы, отметила она.
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Данил Пономарев