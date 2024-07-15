В Подмосковье во время массовой драки расстреляли четырёх человек

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Четверых человек расстреляли из травматического пистолета во время массовой драки в деревне Марусино в районе подмосковных Люберец. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на парковке торгового центра. В потасовке участвовало 40 мужчин. Причина конфликта заключалась в замечании за хамское общение с продавщицей.
Уточняется, что толпа отправилась выяснять отношения на парковку, куда к приезжим приехала «группа поддержки», которая начала стрелять из пистолета. Одному из мужчин выстрелили в лицо в упор. Огнестрельные ранения получили еще трое. Все обратились за медицинской помощью.
Стрелявшие и компания скрылись до приезда правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.
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Уточняется, что толпа отправилась выяснять отношения на парковку, куда к приезжим приехала «группа поддержки», которая начала стрелять из пистолета. Одному из мужчин выстрелили в лицо в упор. Огнестрельные ранения получили еще трое. Все обратились за медицинской помощью.
Стрелявшие и компания скрылись до приезда правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова