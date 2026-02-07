«Вика вообще не про стиль»: Алёна Водонаева поддержала дочь Бони в критике её стиля

07 февраля 2026, 22:13

Алёна Водонаева призналась, что дочь Виктории Бони права насчёт имиджа матери

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева публично высказалась о стиле Виктории Бони и поддержала дочь телеведущей Анджелину, которая недавно открыто пошутила над образом матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Алёны, она полностью согласна с критикой и считает, что Виктория действительно «не про стиль».





«Она стебет Вику, что: "Мам, ты не про стиль", мне так хочется сказать: "Анджелишка, это правда! Вика вообще не про стиль. У неё все дорого-богато, классно, но это вообще не про стиль. Давай, Анджелина!". Я Вике пишу, что она хейтера родила, она моё дело продолжает, я тебя хейтила в молодости», — рассказала Водонаева в «Модном подкасте».