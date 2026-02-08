Основатель и фронтмен известной рок-группы 3 Doors Down умер от рака
Вокалист и основатель американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался 7 февраля в возрасте 47 лет. Информация о его смерти появилась в заявлении, опубликованном на странице музыкального коллектива в соцсети X.
Причиной смерти певца стало онкологическое заболевание. В мае 2025 года Арнольду диагностировали светлоклеточный рак почки четвёртой стадии, после чего группа решила отменить свой летний концертный тур.
Артист прошёл курс лечения, обратившись к лучшим врачам, однако специалисты не давали обнадёживающих прогнозов. При этом сам Арнольд был настроен оптимистично и вел активный образ жизни.
Группа 3 Doors Down, основанная в 1996 году в Миссисипи, получила всемирную известность благодаря дебютному альбому The Better Life (2000) и таким хитам, как «Kryptonite» и «Here Without You». Брэд Арнольд был не только «бессменным фронтменом» своего коллектива, но и автором песен.
