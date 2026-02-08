Основатель и фронтмен известной рок-группы 3 Doors Down умер от рака

08 февраля 2026, 00:29

Вокалист и основатель группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет

Брэд Арнольд (Фото: Instagram* @brad3doorsdown)

Вокалист и основатель американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался 7 февраля в возрасте 47 лет. Информация о его смерти появилась в заявлении, опубликованном на странице музыкального коллектива в соцсети X.