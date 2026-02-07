Машина опрокинулась и упала с высоты на севере Москвы, два человека погибли
Двое человек погибли в результате аварии на 77-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».
По предварительной информации, автомобиль Mercedes совершил наезд на препятствие, после чего машина опрокинулась и упала с высоты. Водитель и пассажир иномарки скончались на месте от полученных травм.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства трагедии.
