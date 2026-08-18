Курбан Омаров раскрыл, чем закончился косметологический скандал с участием его жены

18 августа 2026, 21:53

Следствие отказало в возбуждении уголовного дела против супруги Курбана Омарова

Курбан Омаров (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Курбан Омаров сообщил, что следствие отказалось возбуждать уголовное дело против его супруги Валерии. В своём блоге бизнесмен опубликовал соответствующий документ и заявил, что все претензии к жене не соответствуют действительности.





По словам мужчины, следователи завершили проверку и не обнаружили признаков правонарушений.

«Если к тебе зайдёт блогер с камерой, у тебя будут огромные проблемы... Ты отвечаешь за людей, за их здоровье», — отметил Омаров.