Курбан Омаров раскрыл, чем закончился косметологический скандал с участием его жены
Следствие отказало в возбуждении уголовного дела против супруги Курбана Омарова
Курбан Омаров сообщил, что следствие отказалось возбуждать уголовное дело против его супруги Валерии. В своём блоге бизнесмен опубликовал соответствующий документ и заявил, что все претензии к жене не соответствуют действительности.
По словам мужчины, следователи завершили проверку и не обнаружили признаков правонарушений.
«Если к тебе зайдёт блогер с камерой, у тебя будут огромные проблемы... Ты отвечаешь за людей, за их здоровье», — отметил Омаров.При этом он добавил, что его супруга имеет необходимую квалификацию и все требуемые документы. Омаров заявил, что они с женой планируют обращаться в суд и добиваться правды по статье 127 УК РФ — речь идёт об эпизоде, когда, со слов бизнесмена, несколько человек не позволяли Валерии покинуть помещение.
Кроме того, предприниматель выразил недовольство в адрес СМИ, которые, по его мнению, поспешили обнародовать сведения, порочащие репутацию Валерии.