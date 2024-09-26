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В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматом.
Об этом сообщил источник RT, который не привёл других подробностей.
Ранее сообщалось, что срочник, служащий в Преображенском полке, сбежал из многофункционального огневого центра в парке «Патриот», вероятно, прихватив с собой автомат и комплект патронов к нему.
Известно, что 19-летний Даниил Фоменко прибыл в Москву по призыву из Рязани.
Отметим, что план «Перехват» подразумевает создание оперативной группы, которая займётся поиском транспортного средства, связанного с тяжким или особо тяжким преступлением.
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Ранее сообщалось, что срочник, служащий в Преображенском полке, сбежал из многофункционального огневого центра в парке «Патриот», вероятно, прихватив с собой автомат и комплект патронов к нему.
Известно, что 19-летний Даниил Фоменко прибыл в Москву по призыву из Рязани.
Отметим, что план «Перехват» подразумевает создание оперативной группы, которая займётся поиском транспортного средства, связанного с тяжким или особо тяжким преступлением.
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Анастасия Чинкова