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В двух округах Подмосковья за неделю потушили пять возгораний сухой травы

17 апреля 2024, 18:23
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пять возгораний сухой травы потушили пожарные в Шаховском и Волоколамском городских округах за период с 8 по 14 апреля, об опасности палов травы жителей Московской области предупредили в Мособлпожспасе, сообщает пресс-служба ведомства.


«Травяные палы нередко перерастают лесные или торфяные пожары, остановить которые достаточно сложно, для этого требуются большие силы и средства. Из-за поджога травы могут пострадать не только люди, но и растения, птицы и животные», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что с началом пожароопасного периода пожарные региона находятся в состоянии повышенной готовности. При этом ответственность за пожарную безопасность лежит на каждом человеке. Если костёр или даже случайно брошенная спичка приведёт к пожару, виновному грозит крупный штраф, а если огонь принесёт значительный ущерб, то и уголовное преследование.

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#лесные пожары
#мособлпожспас
#волоколамск
#шаховская
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Порезавший обивку в новом автобусе подросток попал на видеокамеру
17 апреля 2024, 18:54

Фото и видео: пресс-служба Минтранса МО

В Мострансавто призвали пассажиров соблюдать правила поведения в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Министерство опубликовало видео из салона нового автобуса «Нефаз», курсирующего по межмуниципальному маршруту №58 «деревня Ловцы – Коломна (автовокзал Голутвин)». На установленную в автобусе видеокамеру попал молодой человек, который, считая, что его не видят, порезал спинку сидения.
«Мы не можем публиковать лица наших пассажиров. Но если родители несовершеннолетнего парня узнали своего ребёнка, очень просим разъяснить ему, что такое поведение недопустимо. Сейчас по факту вандальных действий неустановленного лица проводится проверка. Подано заявление в правоохранительные органы», – сказали в Мострансавто.
Там добавили, что быстро обивка не заменяется, поэтому пассажиры долгое время вынуждены ездить в неопрятном салоне. Кроме того, на замену будут потрачены ресурсы, которые могли бы пойти на улучшение работы транспорта.

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#автобус
#коломна
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#мострансавто
#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
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Экс-директора РСКБ осудили в Москве на 8 лет за кражу 1,5 млрд рублей
17 апреля 2024, 18:27

Фото: iStock/fotoember

Экс-директора обанкротившегося Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ) Алевтину Павлову осудили в Москве на 8 лет колонии за хищение 1,5 миллиарда рублей, пишет ТАСС.
Как отмечает агентство, соответствующий приговор вынес Хамовнический суд Москвы. Кроме этого, в колонии окажутся ее сотрудники — топ-менеджеры. Они получат от пяти до шести лет лишения свободы.

Все фигуранты будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также преступники должны будут возместить материальный ущерб потерпевшей кредитной компании «АСВ». Он составит 1 миллиард 581 миллион рублей.

Как сообщило следствие, в 2014 и 2015 годах топ-менеджеры РСКБ выдавали фирмам кредиты, принятые следствием как вывод активов из банка. 4 апреля гособвинение запрашивало оосужденным от семи до восьми лет лишения свободы.

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#арест
#банк
#колония
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В Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева
17 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/Yingko

В Дагестане на контрольно-пропускном пункте задержали главу МЧС по Чечне Алихана Цакаева. Он попытался наехать на авто на сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, двигаясь по встречному направлению, автомобиль Цакаева не остановился по требованию сотрудника ДПС, а развернулся на перекрестке и попытался совершить наезд на полицейских. Сотрудники ДПС выпустили «еж», в результате чего удалось остановить автомобиль.

Министр был задержан с признаками алкогольного опьянения. Вскоре после задержания Цакаева отпустили на свободу.

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором возвращались из зоны спецоперации бойцы из Чувашии, затонул в Воронежской области. Погибли два человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дагестан
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В Таиланде погиб турист из России
Российский турист погиб на второй день отдыха в Таиланде, упав на скутере в канаву
17 апреля 2024, 18:09

Фото: iStock/Soumen Hazra

Российский турист трагически погиб на второй день отдыха в Таиланде. Мужчина упал на скутере в канаву с пятиметровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, 40-летний Павел из Москвы прилетел в отпуск на Пхукет вместе со своей женой Анной до 28 апреля. На второй день семейная пара отправилась посмотреть статую Большого Будды. Добраться до неё они решили на арендованном мопеде. По словам супруги погибшего, они ехали аккуратно, не превышая скорости. Однако на сложном повороте рядом с обрывом потеряли управление. Мопед полетел в пропасть. Мужчина вместе с ним слетел с пятиметрового обрыва и умер, а женщина упала на дорогу и осталась жива.

Отмечается, что семейная пара родом из Аткарска Саратовской области. Последние годы жили в Москве. Работали они вместе в фирме по производству дверей. Недавно взяли квартиру в ипотеку. Однако даже не успели в неё заселиться.

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#смерть
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МВД: В Оренбурге задержали подозреваемых в воровстве из домов в зоне подтопления
17 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/audioundwerbung

Подозреваемых в кражах из домов, находящихся в зоне подтопления, задержали в Оренбурге, сообщает МВД.
Как рассказала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, 21-летние местные жители ночью проникли в два частных дома.

Они вынесли музыкальный центр, саундбар, два телевизора, куртку и роутер. Все имущество нашли полицейские по адресу проживания одного из задержанных, добавила она. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жители затопленного Орска отказались покидать свои дома из-за мародеров. Преступники обворовывают как продовольственные магазины, так и дома местных горожан.

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#оренбургская область
#воры
#россия
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В Калужской области застрял метеозонд со взрывчаткой
SHOT: В Калужской области застрял зацепившийся за опору украинский метеозонд
17 апреля 2024, 17:24

Фото: iStock/aerogondo

Трёхметровый зонд со взрывчаткой застрял в Калужской области, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, шар с двумя привязанными коробками долетел до села Некрасово в Тарусском районе и зацепился за опору. Сейчас на месте работают силовики.

Как отмечает SHOT, метеозонд застрял у частного дома. Всех жителей домов, располагающихся поблизости, эвакуировали. Установлено, что в одной из коробок лежит бутылка, предварительно, со взрывчаткой. Ожидается группа саперов.

Ранее глава администрации города Первомайск Сергей Колягин заявил, что житель посёлка Калиново в ЛНР подорвался на взрывчатке и лишился стопы. На месте проходила линия соприкосновения с ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#взрывчатка
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В Бразилии женщина привезла в банк тело умершего дяди, чтобы взять на него кредит
17 апреля 2024, 17:05

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Бразилии полиция арестовала женщину за попытку оформить кредит на имя умершего дяди. Об этом сообщает Metro.
Инцидент произошел в банке Рио-де-Жанейро. Эрика де Сауза Виэйра Нунес зашла в здание банка с телом своего 68-летнего дяди Пауло Роберто Брага, которое находилось в инвалидной коляске. Эрика хотела взять кредит в размере порядка трех тысяч евро.

Когда женщина подошла, чтобы оформить документы, то притворилась, что ее дядя жив. На опубликованных сотрудниками банка кадрах видно, что голова мужчины все время откидывалась назад или падала вперед. Также он не двигался, не разговаривал и не реагировал на звуки и движения.

Нунес начала разговаривать с телом своего дяди, однако после непродолжительного монолога сотрудники банка вызвали медиков и полицию. Врачи установили, что Браги не стало за несколько часов до прибытия пары в банк.

Эрику задержали и арестовали за попытку кражи, мошенничества, а также за осквернение трупа.

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#женщина
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Жители Московской области теперь могут получить информацию о паводке по телефону 122
17 апреля 2024, 17:00

Фото: Служба-112

Информацию о видах помощи при введении режима чрезвычайной ситуации из-за паводка в Подмосковье теперь можно по единому номеру 122. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В меню единого контакт-центра добавлена кнопка 7 для вопросов о паводках. Это облегчит получение актуальной информации и консультаций о помощи, которую предоставляют жителям области, избавит их от необходимости искать дополнительные контакты и делать лишние звонки», – пояснила глава ведомства Надежда Куртяник, слова которой приводит пресс-служба.
Как отметили в министерстве, по звонку на номер 122 можно узнать, например, о компенсации для пострадавших от паводков, помощи при утрате имущества.

По данным Главного управления МЧС по Московской области, по состоянию на 6 утра среды в регионе подтоплены четыре участка дорог в Луховицком городском округе, а также 67 приусадебных участков в Богородском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском и Талдомском городских округах.

Отрезанным от транспортного сообщения остаётся село Слемские Борки под Луховицами.

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Россиянка рассказала о сложной обстановке в Дубае
Россиянка заявила о сильном потопе в Дубае
17 апреля 2024, 15:43

Фото: iStock/Katiekk2

Российская туристка Лариса Гулимова, находящаяся сейчас в отпуске в Дубае, рассказала о сильнейшем потопе в городе.
По её словам, люди на улицах стояли буквально по пояс в воде.

«Дороги везде затопило, когда мы выехали из магазина. Хотели поехать по одному пути, но там был серьезный потоп. Люди стояли по пояс в воде, поэтому пришлось выбрать другую дорогу, которую не залило дождем. Вот так добирались до отеля», — рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» Лариса.

Она отметила, что вчера вечером дождь перерос в очень мощный ливень.

А в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщили, что сейчас в ОАЭ находятся около 2 тыс. организованных туристов, которые обеспечены жильём и горячим питанием.

«По информации Минэкономразвития и туроператоров, в стране находятся около 2 тыс. организованных туристов. Все обеспечены жильём и горячим питанием. Туроператоры находятся в контакте с компаниями-перевозчиками и партнёрами в ОАЭ. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать услуги в рамках федеральных авиационных правил», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявлял, что сильные дожди в Дубае могут закончиться уже сегодня из-за ухода из региона циклона.

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