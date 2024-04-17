В двух округах Подмосковья за неделю потушили пять возгораний сухой травы

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пять возгораний сухой травы потушили пожарные в Шаховском и Волоколамском городских округах за период с 8 по 14 апреля, об опасности палов травы жителей Московской области предупредили в Мособлпожспасе, сообщает пресс-служба ведомства.
«Травяные палы нередко перерастают лесные или торфяные пожары, остановить которые достаточно сложно, для этого требуются большие силы и средства. Из-за поджога травы могут пострадать не только люди, но и растения, птицы и животные», — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что с началом пожароопасного периода пожарные региона находятся в состоянии повышенной готовности. При этом ответственность за пожарную безопасность лежит на каждом человеке. Если костёр или даже случайно брошенная спичка приведёт к пожару, виновному грозит крупный штраф, а если огонь принесёт значительный ущерб, то и уголовное преследование.
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