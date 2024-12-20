В Якутске пять человек сгорели в пункте сбора на СВО

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В Якутске пять человек сгорели в пункте сбора на специальную военную операцию. Об этом рассказал telegram-канал Baza.
«В здании на Вилюйском переулке вспыхнул пожар на первом этаже. Далее огонь и дым быстро распространились по зданию и стали причиной смерти пятерых человек», — говорится в сообщении.
По информации канала, возгорание случилось в 20:00 по московскому времени (в 02:00 по местному). Также известно о семи пострадавших. Пожар удалось ликвидировать спустя 3 часа. На данный момент имена погибших и пострадавших неизвестны.
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Иван Мусатов