43-летнюю женщину арестовали за секс с 15-летним школьником

Фото: iStock/blinow61
За секс с 15-летним школьником в Соединенных Штатах Америки арестовали 43-летнюю жительницу штата Луизиана. Об этом информирует WAFB.
Расследование по делу началось, когда школьник заявил в полицию. По его словам, Лиэнн Яммарино дважды занялась с ним сексом.
31 июля Лиэнн Яммарино взяли под стражу. Следствие установило, что она общалась еще с тремя подростками в возрасте от 14 до 16 лет и отправляла им свои фото и видео, на которых представала в обнаженном виде.
Женщине было предъявлено шесть обвинений, в том числе в половом акте с несовершеннолетним. Других сведений нет. Полиция отказалась обнародовать иные подробности дела.
Ранее сообщалось, что мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье. По данным следствия, мужчина проник в дом на базе отдыха «Орхидея» на бухте Шамора, в котором спала 25-летняя отдыхающая. Он применил насилие и попытался нарушить ее половую неприкосновенность.
До этого учительница совратила и трижды изнасиловала школьника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Грозном толпа чеченцев избила мигранта
Известному российскому блогеру сегодня ампутируют ногу
В Магаданской области медведь загрыз человека
31 июля Лиэнн Яммарино взяли под стражу. Следствие установило, что она общалась еще с тремя подростками в возрасте от 14 до 16 лет и отправляла им свои фото и видео, на которых представала в обнаженном виде.
Женщине было предъявлено шесть обвинений, в том числе в половом акте с несовершеннолетним. Других сведений нет. Полиция отказалась обнародовать иные подробности дела.
Ранее сообщалось, что мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье. По данным следствия, мужчина проник в дом на базе отдыха «Орхидея» на бухте Шамора, в котором спала 25-летняя отдыхающая. Он применил насилие и попытался нарушить ее половую неприкосновенность.
До этого учительница совратила и трижды изнасиловала школьника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Грозном толпа чеченцев избила мигранта
Известному российскому блогеру сегодня ампутируют ногу
В Магаданской области медведь загрыз человека
Дарья Осипова